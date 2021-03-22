Буре — о Путине: огромная честь играть с президентом самой сильной страны в мире

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре поделился впечатлениями от совместной игры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас такой президент, что нужно его советы слушать, тогда не прогадаешь. Это огромная честь играть в одной тройке с президентом самой большой и самой сильной страны в мире. Могу сказать, что играть с ним — очень интересно, потому что у него присутствует игровое мышление. У всех наших легенд есть что-то своё коронное — кто-то больше забивал, кто-то лучше бросал, но у всех примерно одинаковое игровое мышление. И приятно видеть, что у президента страны — такое же мышление. Он просчитывает игру на несколько ходов. Поэтому ему не нужно давать советы. Просто мы проговариваем, что будем делать на льду, и это не нужно разжёвывать, потому что он и сам всё понимает на несколько ходов. Это уникально», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.