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Буре — о Путине: огромная честь играть с президентом самой сильной страны в мире

Буре — о Путине: огромная честь играть с президентом самой сильной страны в мире
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре поделился впечатлениями от совместной игры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас такой президент, что нужно его советы слушать, тогда не прогадаешь. Это огромная честь играть в одной тройке с президентом самой большой и самой сильной страны в мире. Могу сказать, что играть с ним — очень интересно, потому что у него присутствует игровое мышление. У всех наших легенд есть что-то своё коронное — кто-то больше забивал, кто-то лучше бросал, но у всех примерно одинаковое игровое мышление. И приятно видеть, что у президента страны — такое же мышление. Он просчитывает игру на несколько ходов. Поэтому ему не нужно давать советы. Просто мы проговариваем, что будем делать на льду, и это не нужно разжёвывать, потому что он и сам всё понимает на несколько ходов. Это уникально», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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