Третьяк: ФХР будет стараться, чтобы Буре влиял на вопросы в ИИХФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, планирует ли организация привлекать Павла Буре к своей работе.

«Конкретно на эту тему мы с ним не говорили. Мы выдвинули его в совет ИИХФ — и это уже большая заслуга. Верим, что он достойно будет представлять наш хоккей. Естественно, теперь он будет непосредственно участвовать в работе Федерации хоккея России. Теперь он будет в курсе всех дел ИИХФ, и мы через него, как через своего проводника, будем стараться, чтобы он влиял на те или другие вопросы», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея.