Третьяк: ФХР будет стараться, чтобы Буре влиял на вопросы в ИИХФ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, планирует ли организация привлекать Павла Буре к своей работе.
«Конкретно на эту тему мы с ним не говорили. Мы выдвинули его в совет ИИХФ — и это уже большая заслуга. Верим, что он достойно будет представлять наш хоккей. Естественно, теперь он будет непосредственно участвовать в работе Федерации хоккея России. Теперь он будет в курсе всех дел ИИХФ, и мы через него, как через своего проводника, будем стараться, чтобы он влиял на те или другие вопросы», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея.
Третьяк покинул совет ИИХФ. ФХР выдвинет на его место Буре
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