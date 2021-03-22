«Ак Барс» прокомментировал поведение своих болельщиков на матче с «Салаватом»

Казанский «Ак Барс» прокомментировал поведение болельщиков на матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым». Фанаты гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене».

«Зелёное дерби» — это история про честную игру и взаимное уважение, самое яркое противостояние КХЛ. Вчерашний эпизод с кричалкой фанатов «Ак Барса» во время гимна Башкортостана — это недоразумение, а не спланированная акция. Музыка отключилась, и наши болельщики начали скандировать название своей команды перед началом матча, посчитав, что случилась техническая заминка. Мы сожалеем о случившемся и призываем не создавать конфликт. В «Ак Барсе» уважают традиции и культуру наших соседей. Татарстан и Башкортостан — братские республики", — говорится в сообщении на официальной странице казанцев в «Инстаграме».