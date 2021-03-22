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Хартли: «Авангард» сыграл, возможно, лучший матч в сезоне. Сегодня будем радоваться победе

Хартли: «Авангард» сыграл, возможно, лучший матч в сезоне. Сегодня будем радоваться победе
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Если говорить о настоящей командной работе, то «Авангард», возможно, показал лучший матч всего сезона. Каждый сегодня сделал вклад в победу. Мы интенсивно работали, принимали очень грамотные решения и в целом великолепно смотрелись.

Рецепт побед неизменный и очень простой. Наша физподготовка может стать только лучше, я доволен нашими ребятами, их тренировками. У нас отличная команда, ребята друг о друг заботятся, направляют молодых игроков. Сегодня мы будем радоваться своей победе, но уже завтра начнём настраиваться на следующий матч.

Мы очень хорошо катались сегодня. В третьем периоде играли просто, но эффективно. Очень большую работу ребята в сезоне проделали с нашим тренером по физподготовке Брэндоном Бови. Это очень важно в плей-офф», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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