Воробьёв: «Магнитка» не нашла путь к воротам. «Авангард» рано открыл счёт, им было легче

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в третьем матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом»
«Не нашли путь к воротам. Если ты не забиваешь ни одного гола, то выиграть невозможно. Готовимся к следующей игре. «Авангард» много блокировал бросков, они рано повели в счёте и им было легче. Нет, после гостевых матчей не было ощущения, что и так всё неплохо идёт. Какие вещи требуют перемен? Реализация, в первую очередь. Остальное будем смотреть сейчас», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу «Авангарда». Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч команды проведут 24 марта. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.
- 22 марта 2021
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