Каменев: у Тимкина к ОТ появились руки, начал финтить. Шайба вылетела ко мне, я забил

Нападающий СКА Владислав Каменев прокомментировал победу санкт-петербургской команды в третьем матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».



«Хорошая игра, плей-оффная. Видно было, что и им тяжело, и нам тяжело. В овертайме подкараулил момент, шайба вылетела ко мне, я просто забил. Тимыч (Евгений Тимкин — Прим. «Чемпионата») пошёл в обводку, начал финтить, к четвёртому периоду появились у него руки. Не сразу увидел, как шайба залетела. Перед тем, как бросать, видел, что справа открыто много места. Сильно бросил, никто не понял сразу. Все начали праздновать, посмотрел на судью, он тоже показывает гол.



В раздевалке отлично отметили мой гол, дали шапку. У нас после каждого матча выбирают лучшего игрока, сегодня, получается, я был. Все молодцы, все бились на победу, кого-то особенно нельзя выделить.



В предыдущем матче сказалось, что долго не играл. Первые минут пять, пару смен не понимал, что происходит, потом потихоньку втянулся, и уже как будто и играл этот месяц.



Моё удаление? Не было такого, что начал опасаться за своё место в составе. Просто выхожу играть, делаю, что могу. Были мысли, что забьют нам благодаря моему удалению. Повезло, ребята выстояли.

Наша пятёрка выходит под первое-второе звено «Динамо». Особого задания сдерживать их нет, и у нас моменты появляются», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.