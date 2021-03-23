Ассистенский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» нанести 14-е кряду поражение «Баффало»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.
В составе «синерубашечников» отличились Каапо Какко (дубль), Крис Крайдер (дубль) и Адам Фокс. За «Баффало» забрасывали Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Джефф Скиннер.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал в этом матче 3 голевые передачи, проведя на льду 20 минут 26 секунд и заработав показатель полезности «+2». У его соотечественника и одноклубника Павла Бучневича 1 голевая передача за 19.45 на площадке.
Ворота «синерубашечников» в этом матче защищал Кейт Кинкейд, отразивший 16 из 19 бросков.
«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 32 очка в 31 встрече, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (16) – замыкает таблицу.
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