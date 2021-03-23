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Ассистенский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» нанести 14-е кряду поражение «Баффало»

Ассистенский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» нанести 14-е кряду поражение «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.

В составе «синерубашечников» отличились Каапо Какко (дубль), Крис Крайдер (дубль) и Адам Фокс. За «Баффало» забрасывали Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Джефф Скиннер.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал в этом матче 3 голевые передачи, проведя на льду 20 минут 26 секунд и заработав показатель полезности «+2». У его соотечественника и одноклубника Павла Бучневича 1 голевая передача за 19.45 на площадке.

Ворота «синерубашечников» в этом матче защищал Кейт Кинкейд, отразивший 16 из 19 бросков.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 32 очка в 31 встрече, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (16) – замыкает таблицу.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Асплунд (Шихан, Олофссон) – 23:52' (5x5)   1:1 Какко (Панарин) – 27:13' (5x5)   2:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 30:39' (5x3)   3:1 Фокс (Зибанеджад, Бучневич) – 38:18' (5x5)   3:2 Козенс (Райнхарт) – 41:09' (5x5)   3:3 Скиннер (Монтур) – 44:22' (5x5)   4:3 Крайдер (Строум, Фокс) – 45:47' (5x4)   5:3 Какко (Панарин, Строум) – 59:02' (en)
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