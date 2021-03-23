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Хэмилтон установил рекорд франшизы «Каролины» и повторил достижение Йози и Шнайдера

Хэмилтон установил рекорд франшизы «Каролины» и повторил достижение Йози и Шнайдера
Хоккей / НХЛ 0
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Защитник «ураганов» Даги Хэмилтон отметился результативной передачей, благодаря чему продлил серию с набранными очками до 12 матчей. Хэмилтон побил рекорд франшизы 40-летней давности. В сезоне-1979/1980 защитник «Хартфорд Уэйлерс» Марк Хоу набирал очки в 11 матчах кряду.

Стоит заметить, что за последние 20 лет только один защитник в истории НХЛ имел более длительную результативную серию, чем Хэмилтон. Лучшим на этом временном отрезке является защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер (15 матчей в сезоне-2015/2016). Второе место с 12 матчами делят защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози (сезон-2019/2020), завершивший карьеру Мэтью Шнайдер (сезон-2006/2007) и Хэмилтон (сезон-2020/2021).

Защитник «Каролины» Хэмилтон повторил рекорд франшизы 40-летней давности
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