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«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», у Тарасенко голевая передача

«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», у Тарасенко голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома крупно обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо, Марк Стоун (2), Киган Колесар и Вильям Карлссон.

За «Сент-Луис» единственный гол забил Винс Данн. Российский форвард Владимир Тарасенко за 15.10 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Голден Найтс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, для «Блюз» это поражение стало шестым в последних 10 встречах. Следующие матчи 26 и 27 марта «Вегас» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис» 26 марта в гостях сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Маршессо (Карлссон) – 08:41' (5x5)   1:1 Данн (Тарасенко, Шварц) – 26:42' (5x5)   2:1 Стоун (Холден, Стивенсон) – 41:20' (5x5)   3:1 Колесар (Хаг) – 51:19' (5x5)   4:1 Карлссон (Стоун, Маршессо) – 54:56' (5x5)   5:1 Стоун (Теодор, Карлссон) – 58:08' (5x4)
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