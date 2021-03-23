«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», у Тарасенко голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома крупно обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо, Марк Стоун (2), Киган Колесар и Вильям Карлссон.

За «Сент-Луис» единственный гол забил Винс Данн. Российский форвард Владимир Тарасенко за 15.10 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Голден Найтс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, для «Блюз» это поражение стало шестым в последних 10 встречах. Следующие матчи 26 и 27 марта «Вегас» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис» 26 марта в гостях сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».