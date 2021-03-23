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Тейлор Холл забил один гол в последних 29 матчах. Его зарплата — $ 8 млн

Тейлор Холл забил один гол в последних 29 матчах. Его зарплата — $ 8 млн
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.

Нападающий «Баффало» Тейлор Холл шестой раз кряду завершил матч без набранных очков и девятый матч подряд ушёл со льда без заброшенных шайб. В последний раз 29-летний форвард отличался 5 марта 2021 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

В нынешнем сезоне Холл принял участие в 30 матчах, в которых набрал 16 (2+14) очков при показателе полезности "-20". При этом в последних 29 матчах на счету канадского форварда всего одна заброшенная шайба. Тейлор перебрался в «Баффало» в прошлое межсезонье, подписав однолетний контракт с зарплатой $ 8 млн.

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