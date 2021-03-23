«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», прервав серию из четырёх поражений

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:1 и прервал серию из четырёх поражений.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан Кутюр и Райан Донато. Российский защитник Николай Кныжов за 18.12 на площадке отдал результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Лос-Анджелес» единственный гол забил Мэтт Рой.
«Шаркс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 25 марта команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 27 и 28 марта на выезде сыграет с «Аризоной Койотс», а «Лос-Анджелес» 30 марта и 1 апреля проведёт выездные встречи с «Вегас Голден Найтс».
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