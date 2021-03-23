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«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», прервав серию из четырёх поражений

«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», прервав серию из четырёх поражений
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:1 и прервал серию из четырёх поражений.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан Кутюр и Райан Донато. Российский защитник Николай Кныжов за 18.12 на площадке отдал результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Лос-Анджелес» единственный гол забил Мэтт Рой.

«Шаркс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 25 марта команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 27 и 28 марта на выезде сыграет с «Аризоной Койотс», а «Лос-Анджелес» 30 марта и 1 апреля проведёт выездные встречи с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кутюр (Лабанк, Кейн) – 08:22' (5x5)   1:1 Рой (Вагнер, Виларди) – 37:31' (5x5)   2:1 Донато (Леонард, Кныжов) – 43:48' (5x5)
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