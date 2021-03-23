Панарин превзошёл Дацюка по результативным передачам за первые шесть сезонов в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.



Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал в этом матче три голевые передачи, проведя на льду 20 минут 26 секунд и заработав показатель полезности «+2». Третья голевая передача стала для Артемия 287-й за карьеру в НХЛ.

29-летний Панарин вышел на четвёртое место в лиге среди российских игроков по голевым передачам за первые шесть сезонов. Он превзошёл результат выступавшего за «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (286, 2001-2008).

Национальный рекорд в этой категории принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (319, 2006-2012). Второе место занимает Сергей Фёдоров (317, 1990-1996), а топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (313).