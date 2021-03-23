Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин превзошёл Дацюка по результативным передачам за первые шесть сезонов в НХЛ

Панарин превзошёл Дацюка по результативным передачам за первые шесть сезонов в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал в этом матче три голевые передачи, проведя на льду 20 минут 26 секунд и заработав показатель полезности «+2». Третья голевая передача стала для Артемия 287-й за карьеру в НХЛ.

29-летний Панарин вышел на четвёртое место в лиге среди российских игроков по голевым передачам за первые шесть сезонов. Он превзошёл результат выступавшего за «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (286, 2001-2008).

Национальный рекорд в этой категории принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (319, 2006-2012). Второе место занимает Сергей Фёдоров (317, 1990-1996), а топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (313).

Панарин вплотную подобрался к Бучневичу в гонке бомбардиров НХЛ среди российских игроков
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021