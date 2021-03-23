Марло — о возможном обмене в контендер: очень серьёзно рассмотрю такой вариант

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло не исключил возможности своего обмена перед дедлайном, намеченным на 12 апреля. 41-летний форвард готов рассмотреть предложения клубов, претендующих на Кубок Стэнли.

«Не то чтобы я активно настаивал на этом, но если что-то подобное случится, если какая-то команда захочет получить меня, я очень серьёзно рассмотрю такой вариант. Я по-прежнему хочу завоевать Кубок Стэнли. Вот моя задача. Конечно, я рассмотрю предложение

Перед началом сезона всегда надеешься на лучшее, рассчитываешь на успех, хочется хорошо стартовать, бороться за место в плей-офф, попасть туда, победить там. Но у нас пока другая ситуация. Понятно, что хоккей – это бизнес. Никто не хочет оказаться в таком положении», – цитирует Марло официальный сайт НХЛ в русской версии.