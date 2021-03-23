Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал о процессе строительства «Омск-Арены».
«Сегодня посетил площадку строительства арены, очень доволен ходом строительства, мы в графике. Сегодня первый раз забрался на четвёртый этаж, это уже серьёзная высота. Цена проекта, слава богу, не увеличилась. Как вы знаете, мы провели перерасчёт сметы с точки зрения импортозамещения, с самого начала подстраховались.
Сваи, бетон, все металлоконструкции – это всё местные производители. Сегодня был в Горячем ключе, там полным ходом идёт строительство трибун. В апреле уже начнём их монтировать.
Зарубежные поставщики поставляют больше технологическое оборудование. В любом случае мы стараемся, чтобы сама сборка проходила здесь. Видеоэкраны, хоть и из импортных деталей, будут собираться в России. Перебоев с поставками нет», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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