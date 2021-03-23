Квартальнов – о победе над «Салаватом»: не думали перед началом серии, что закончим её 4-0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (3:2, 4-0 в серии).



«Ещё раз скажу, Уфа очень здорово играла, мы попали под сумбур. Но мы выстояли, выиграли матч 3:2. Конечно, были ошибки, трибуны погнали, но это плей-офф. Я считаю, что легионеры очень хорошо играли у «Салавата», но хочу похвалить своих ребят. Парни неплохо оборонялись. Не думали перед началом серии, что закончим её 4-0.



Соперник был мотивирован, бежал, мы справлялись и у нас был план на игру. Сработало то, что забили в концовке второго периода два гола. В концовке мы должны были более спокойно доигрывать, но было «6 на 5». Подумаем, посидим, чтобы таких вещей больше не повторялось. Посмотрите на Уфу, они просто красавцы ребята, поддавили нас. Но случается одна ошибка, а потом идёт цепь ошибок. Судьи молодцы, давали играть неплохо, они выбрали линию на всю серию, мы были к ней готовы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.