Только два хоккеиста «Салавата Юлаева» набрали больше одного очка в серии с «Ак Барсом»

Только два хоккеиста «Салавата Юлаева» набрали больше одного очка по итогам серии с «Ак Барсом», завершившейся убедительной победой казанцев — 4-0.
В активе Александра Кадейкина три балла (1+2) за результативность, на счету Джеффа Плэтта два очка (1+1). Ещё семь хоккеистов уфимцев, включая Маркуса Гранлунда, Теэму Хартикайнена и Сакари Маннинина, набрали по одному очку. Всего на счету «Салавата» оказалось пять заброшенных шайб в четырёх матчах.
Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартального.
Таким образом, казанский клуб в четырёх матчах оформил победу в серии и вышел в финал Восточной конференции.
- 23 марта 2021
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