Лямся – про возможную отставку из «Салавата»: следующий вопрос, пожалуйста

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся отказался отвечать на вопрос о возможной отставке из уфимского клуба.



«Готов ли я подать в отставку? Следующий вопрос, пожалуйста. Мой тренерский потолок – это роль помощника? У нас был один из лучших сезонов «Салавата Юлаева». Нужно верить, работать с упорством. Вся организация сделала шаг вперёд. Думаю, что все могут заметить этот прогресс», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартального.



Таким образом, казанский клуб в четырёх матчах оформил победу в серии и вышел в финал Восточной конференции.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.