Лямся: ключевое в серии с «Ак Барсом» – дисциплина, а не тактика

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение своих подопечных от «Ак Барса» в серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (0-4).



«По плану мы хотели разделить игровое время хоккеистов, чтобы была не только одна агрессивная пятёрка. У нас это получилось, но в конце второго периода соперник забил два гола, в результате мы решили вернуться к тому, как всё было ранее. Мы расстроены, приложили все силы для победы. В серии с «Трактором» мы нашли все слабости соперника, а у «Ак Барса» все сильные защитники, сложно было преодолевать защитную линию соперника. Нам нужно усиливать свою атакующую линию.



Если говорить о первой игре, то была ошибка в том, как мы подошли к матчу. Далее были равные встречи. Мы не смогли проявить свои лучшие качества в большинстве, в третьей игре у нас его вообще не было. Мы позволяли сопернику слишком легко забивать нам, а у нас этого делать не получалось. Ключевое в этой серии – дисциплина, а не тактика.



Нам не хватило дополнительной мощи. Если бы мы прошли такую мощную команду, как «Ак Барс», нам было бы легче дальше. Это спорт, мы должны признать, что соперник был лучше нас и оказался нам не по зубам. Надо всё проанализировать и понять, что мы делали не так. Что касается эмоций, то мы были равны с «Ак Барсом» в этом компоненте. Я доволен нашими защитниками, а что касается вратарской линии, то задним умом всегда легко понять, что ты сделал не так. Выбор голкипера – это моё решение. Я доверял и верил Метсоле, поэтому он был первым номером. Юха – один их лучших голкиперов лиги, но он рано приехал из Финляндии, долго из-за карантина жил без семьи. Это всё сказалось», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.