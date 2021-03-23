Пименов: признаю свою ошибку во второй встрече, это моя вина

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов прокомментировал поражение уфимской команды от «Ак Барса» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (2:3, 0-4 в серии).



«Сейчас без эмоций, тяжело говорить. Владели инициативой, равная игра, потом пропустили контратаку. Старались, бились, полностью выкладывались. Даже при счёте 0:3 старались вырвать победу.



Во втором периоде думали, что додавим, пошли оголтело на ворота, но Казань нас наказала за наши ошибки. Знали, что «Ак Барс» славится агрессивной и жёсткой игрой. К этому и готовились. Спасибо болельщикам за уникальную атмосферу. Они дарили нам эмоции и гнали вперёд.



Признаю свою ошибку во второй встрече, это моя вина. Спал плохо, но это спорт, в нём все ошибаются. Успокаивал себя, но психологически было тяжело. Не могли представить, что счёт будет 4-0 в пользу соперника. Но предсказывать счёт – это не наша работа. Где-то мы недостаточно лезли на пятак, судьи давали играть обеим командам, почти не удаляли. Много наших шайб не доходило до ворот, соперник здорово блокировал», — передаёт слова Пименова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.