Скабелка: дал бы Красковскому неделю или две, если бы это был регулярный чемпионат

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА.



«Очень хороший матч, с первого вбрасывания пошла серьёзная борьба. Хорошо, что мы попали в этот темп, в это движение. Начало было за ЦСКА, они провели атаку, потом мы получили удаление, хорошо выстояли. Эти две минуты дали команде заряд, после этого у нас неплохо получались позиционные атаки, переход из обороны в атаку. Ну и со второго периода мы достаточно много проводили времени в зоне соперника, хорошо нагнетали и ещё решили главную задачу — забросили хорошие шайбы. На третий период мы просили ребят, чтобы продолжали держать темп, переводили игру в чужую зону, но ЦСКА надо было переводить игру в нашу зону, подольше они у нас задерживались. Ребята молодцы, выстояли, если случались ошибки, Эдди (Паскуале) подчищал.



В шайбах с пятака важно быстро доставить шайбу с синей линии до пятака, потому что если ты её принимаешь и начинаешь с ней долго играть, соперник успевает разобрать игроков. Когда идёт быстрый перевод с синей линии на пятак, здесь уже есть варианты.



Красковский? О каком риске мы можем говорить, конечно, я бы дал ему неделю или две, если бы это был регулярный чемпионат. Здесь же понятно, что каждая игра тебя приближает либо к продолжению сезона, либо наоборот. С Пашей мы поговорили, он действительно придал мощи команде. Он – лидер команды в этом сезоне, конечно, его появление на льду тоже сказалось на команде», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Автобус» не помог. «Локомотив» раскусил ЦСКА и сравнял счёт в серии «Армейцы» разучились атаковать, а ярославский бронепоезд попёр на всех парах.