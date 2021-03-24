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«Тампа» на выезде одержала волевую победу над «Далласом». У Худобина 24 сейва

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте – финский форвард «Далласа» Роопе Хинц отличился в большинстве. В середине 2-го периода Стивен Стэмкос восстановил равенство в счёте, а Янни Гурд вывел гостей вперёд и, тем самым, установил окончательный счёт встречи – 2:1 в пользу «Тампы.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился, проведя на льду 12 минут 36 секунд. Его соотечественник Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 24 броска из 26.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 бросков по воротам.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 50 очков в 32 встречах, является лидером в центральном дивизионе НХЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины Харрикейнз» на 5 очков. «Даллас Старз» (28) – на 7-м месте.