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Ничушкин продлил результативную серию до 3 матчей, забросив в ворота «Аризоны»

Ничушкин продлил результативную серию до 3 матчей, забросив в ворота «Аризоны»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт 3-й период, счёт равный – 4:4.

В начале 3-го периода отличиться удалось 26-летнему форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину, который упрочил лидерство своей команды в счёте, сделав счёт 4:2. Российскому хоккеисту удалось удачно подставить клюшку, после наброса от синей линии канадского защитника «Эвеланш» Райана Грейвза.

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Таким образом, Ничушкин набирает очки в третьей игре кряду. В прошедшем матче с всё той же «Аризоной» ему удалось отметиться ассистентским дублем. Всего на его счету в этом сезоне 14 (7+7) очков в 31 матче, при показателе полезности «+4».

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