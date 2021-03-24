В Барнауле вынесли приговор хоккеисту, по вине которого погиб голкипер «Динамо-Алтай»

22-летний голкипер «Динамо-Алтай» Данил Тимченко получил условный срок за то, что сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП. Об этом в своём «инстаграме» сообщила супруга хоккеиста Вадима Орехова, погибшего в аварии.

Барнаульский суд приговорил Тимченко к пяти годам лишения свободы условно и лишил водительских прав на два с половиной года. Напомним, что 25-летний вратарь погиб в ночь на 27 сентября 2020 года. Он был пассажиром автомобиля Land Rover, а за рулём в состоянии алкогольного находился другой вратарь команды — Тимченко. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Орехов погиб, а сам Тимченко отделался травмами.

Вадим — уроженец Новосибирска. Профессиональную карьеру начал в «Сибирских Снайперах», затем выступал за такие клубы, как «Сарматы» (Оренбург), «Тамбов», «Горняк» (Рудный), «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). В сезоне-2013/2014 Орехов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, сыграв 45 секунд за «Сибирь» в матче регулярного чемпионата с «Атлантом». Последним клубом Орехова стала команда ВХЛ-Б «Динамо-Алтай», в составе которой Вадим успел провести четыре матча. В них барнаульцы одержали три победы. Вратарь отразил 89,58% бросков при коэффициенте надёжности 2,5.