Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мать погибшего хоккеиста Файзутдинова обратилась к нанёсшему роковой бросок Тювилину

Мать погибшего хоккеиста Файзутдинова обратилась к нанёсшему роковой бросок Тювилину
Хоккей / МХЛ 0
Аудио-версия:

Елена Файзутдинова, мать 19-летнего погибшего хоккеиста МХЛ «Динамо СПб» Тимура Файзутдинова впервые высказалась о смерти сына и призналась, что ни в чём не винит игрока ярославского «Локо» Дмитрия Тювилина, который и произвёл роковой бросок.

«Я бы хотела ему сказать, что ни в чём его не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось. Возможно, тут должно быть не только моё желание.

Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать ещё лучше и сильнее.

Связывались со мной следователи? Нет, мне сейчас просто не до этого. Я считаю, зачем там вообще доследственная проверка? Я считаю, что это был несчастный случай», — приводит слова Елены «Комсомольская правда».

Вадим Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника Тимура Файзутдинова
Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова
Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021