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Судью, спровоцировавшего скандал в матче «Нэшвилл» — «Детройт», отстранили от НХЛ навсегда

Судью, спровоцировавшего скандал в матче «Нэшвилл» — «Детройт», отстранили от НХЛ навсегда
Хоккей / НХЛ 0
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Арбитр Тим Пил, обслуживавший встречу регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду всухую обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:0, пожизненно отстранён от обслуживания матчей НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Нет ничего важнее обеспечения честности матчей. Поведение Тима Пила прямо противоречит соблюдению этого краеугольного принципа, которого мы требуем от наших официальных лиц и которого наши болельщики, игроки, тренеры и все, кто связан с нашей игрой, ожидают и заслуживают. Его комментарии не имеют оправдания, независимо от контекста или его намерений, и Национальная хоккейная лига предпримет все необходимые шаги для защиты целостности нашей игры», — приводит слова директора по хоккейным операциям НХЛ Колина Кэмпбелла официальный сайт НХЛ.

Кроме того, 24 апреля Пил должен был обслужить финальную встречу в карьере. Он проработал 21 год в НХЛ, обслужив 1361 матч в регулярных чемпионатах и 90 встреч в плей-офф.

Напомим, во время матча произошёл один из самых больших скандалов в лиге за последнее время. На 25-й минуте встречи главные арбитры Келли Сазерлэнд и Тим Пил зафиксировали нарушение со стороны форварда «Нэшвилла» Виктора Арвидссона и отправили шведского нападающего в бокс для штрафников. Через несколько минут в трансляцию попала реплика одного из судей: «Там особо ничего не было, но я хотел пораньше дать «Нэшвиллу» это грёбаное удаление».

НХЛ расследует действия арбитров, спровоцировавших скандал в матче «Нэшвилла» и «Детройта»
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