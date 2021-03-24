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«Динамо» М — СКА: Кулёмин, Круглов и Брюквин — в составе. Бочаров — в воротах «Динамо»

Стали известны составы московского «Динамо» и питерского СКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Чайковски — Сергеев, Игумнов — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Хиетанен, Алексеев — Ефремов — Круглов;

Григорьев — О.Зайцев, Брюквин — Кучерявенко — Кулёмин.



«СКА» Санкт-Петербург:



Хелльберг (Самонов);

Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;

Хафизуллин — Бенгтссон, Кузьменко — Вей — Галимов;

Токранов — Антипин, Марченко — Морозов — Подколзин;

Белов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу СКА.