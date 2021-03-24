«Динамо» М — СКА: Кулёмин, Круглов и Брюквин — в составе. Бочаров — в воротах «Динамо»
Стали известны составы московского «Динамо» и питерского СКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Чайковски — Сергеев, Игумнов — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Хиетанен, Алексеев — Ефремов — Круглов;
Григорьев — О.Зайцев, Брюквин — Кучерявенко — Кулёмин.
«СКА» Санкт-Петербург:
Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Кузьменко — Вей — Галимов;
Токранов — Антипин, Марченко — Морозов — Подколзин;
Белов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу СКА.
СКА обыграл «Динамо» в овертайме и вышел вперёд в серии
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