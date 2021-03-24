Борис Миронов — основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», Борис Миронов является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

Экс-защитник ЦСКА, «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона 2015/2016 был тренером «Красной Армии». В сезоне 2016/2017 взял с командой Кубок Харламова. В 2017 году выиграл Кубок Вызова МХЛ-2017 в качестве главного тренера команды Запада. С января 2019 года по август 2020 года был тренером нижнекамского «Нефтехимика» при главном тренере Вячеславе Буцаеве.

Другим кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является Вячеслав Козлов. Однако более вероятным кандидатом является Миронов.

Козлов — двукратный обладатель Кубка Стэнли (1997 и 1998 в составе «Детройт Ред Уингз»), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011 в составе «Салавата Юлаева», 2012 в составе московского «Динамо»). Экс-форвард «красных крыльев» является одним из семи российских хоккеистов, сыгравших более 1000 матчей в НХЛ.

Напомним, ранее было принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. Отмечается, что о других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно.



«Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4).



В нынешнем сезоне в тренерский штаб Знарка входили Максим Соловьёв, Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. Соглашения с этими специалистами истекут 30 апреля 2021 года.