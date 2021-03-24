Знарок не поднял «Спартак». Большой тренер бесславно уходит из великого клуба

За два года красно-белые не выиграли ни одной серии плей-офф, а магия имени Знарка была окончательно развенчана.

11 апреля 2019 года московский «Спартак» официально объявил о назначении Олега Знарка на пост главного тренера клуба. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и победитель Олимпиады в Пхёнчхане тогда вернулся к большой работе после годичной паузы, чем вызвал небывалый ажиотаж. Было большое желание помечтать, что Знарок сделает из «Спартака», оббивавшегося в середняках КХЛ, если не топ-клуб, то крепкий и кусачий коллектив с характером, подобно тому, что были у Олега Валерьевича в ХК МВД и московском «Динамо».

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Спустя почти два года, 24 марта 2021 года, наблюдательный совет красно-белых решил контракт со Знарком не продлевать. Увы, большой тренер не только не сумел поднять «Спартак» и вернуть ему былое величие, но и хотя бы сделать с ним шажок вперёд. За два года под руководством маститого специалиста клуб ни разу не прошёл барьер первого раунда плей-офф, причём во втором сезоне уступил ЦСКА совсем без шансов.



Итог работы Знарка в «Спартаке» смело можно признавать неудовлетворительным. Без каких-либо оговорок. Вместе с Олегом Валерьевичем в красно-белом клубе работал давний соратник и единомышленник Харийс Витолиньш, трансферная политика клуба целиком и полностью была заточена под тренера, но никакого результата он не показал. При Знарке «Спартак» стал одним из самых возрастных клубов КХЛ, так как тренер любит работать со знакомыми, проверенными ребятами, даже несмотря на то, что многих из них уже списали в других клубах. Но ставка на Илью Зубова и Якова Рылова, Мартиньша Карсумса и Михаила Юнькова, Андрея Кутейкина и Андрея Зубарева, Геннадия Столярова и Сергея Широкова, а также многих других людей Знарка ни к чему хорошему «Спартак» не привела. Два сезона — два быстрых вылета из плей-офф. Такой результат красно-белые могли достичь и без Олега Валерьевича, который, между прочим, в «Спартаке» был одним из самых высокооплачиваемых специалистов КХЛ.

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Интересно, что на прошлых местах работы Знарок обычно прогрессировал из года в год. В «Спартаке» же получилась стагнация. В первом сезоне под его руководством красно-белые заняли вполне приличное пятое место на Западе, а в плей-офф побились с «Динамо», проиграв дерби только в шести встречах. Тогда показалось, что уж в следующем чемпионате «Спартак» точно сделает долгожданный шаг вперёд.



Но сезон-2020/2021, откровенно говоря, получился для красно-белых совсем провальным. Мы не раз писали о том, что игроки «Спартака» совершенно вышли из-под контроля Знарка, куда-то делась всегдашняя харизма тренера, и москвичи в большинстве матчей сезона являли собой расхлябанный, бесхребетный и неуправляемый коллектив. Пришлось даже прибегать к помощи Алексея Жамнова, который в очередной раз спустился из ложи руководства на тренерскую скамейку. Встряхнуть команду генеральному менеджеру толком тоже не удалось, зато это действие выглядело как приговор для того Знарка, которого мы знали раньше.

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В плей-офф красно-белые всё же заползли, но серия с ЦСКА окончательно развенчала магию имени Олега Валерьевича. Он был всё так же дерзок в общении с журналистами, всё так же стоял в нарочито вызывающей позе на скамейке и сверкал глазами, но его команда на льду не была отражением его характера. Да, билась-боролась против сильного соперника, но ничего более. Заставить кого-нибудь из западных грандов вздрогнуть, как предполагалось в апреле 2019-го, Знарок так и не смог.

В «Спартаке» не стали давать Олегу Валерьевичу ещё один шанс — его эпоха в красно-белом клубе завершена. Наверняка это первый шаг в перестройке, которая назрела в московской команде. Теперь у «Спартака» будет новый тренер: слухи отправляют на этот пост Алексея Кудашова, но наверняка есть и другие кандидаты. Будет у красно-белых и новый менеджмент — Олег Усачёв уже возглавил наблюдательный совет клуба, одной ногой в нём и экс-соратник Усачёва по «Трактору» Роман Беляев. Неясной пока остаётся судьба Алексея Жамнова, но в любом случае в следующем году мы точно увидим новый «Спартак». И пока очень трудно спрогнозировать, будет он лучше или хуже предыдущего.

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А Знарок теперь снова безработный. Не думаю, что неудача в «Спартаке» сильно испортит репутацию наставника — спрос в КХЛ на него всё равно будет. В конце концов, далеко не факт, что в других условиях Олег Валерьевич не сможет дать результат. Захочет ли сам 58-летний тренер продолжать активную карьеру? Не устал ли он от хоккея? Поживём — увидим.