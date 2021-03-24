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Брагин — о матче с «Динамо» М: удача была на стороне СКА, но просто так она не приходит

Брагин — о матче с «Динамо» М: удача была на стороне СКА, но просто так она не приходит
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1, 3-1).

«Хороший матч с нашей стороны. Забили в большинстве, было много меньшинства — выстояли. Мы победили в третьем матче, поэтому не стали менять состав. Это плей-офф, здесь нет места для экспериментов. Можно отметить Ткачёва — хорошо сыграл.

Ясно было, что «Динамо» будет играть первый период агрессивно. Мы готовились. Во втором получилось сделать хорошие наложения, сработало большинство. Удача была на нашей стороне, но просто так она не приходит. Надо работать весь матч.

Мы всегда стараемся играть от атаки. Просто было ясно, что «Динамо» дома будет действовать более агрессивно. Думаю, дальше рисунок не поменяется. Будет обоюдоострая игра.

Перед третьим периодом сказали, что ещё 20 минут впереди, надо на каждую смену выходить с концентрацией. Сыграли хорошо в обороне, имели шансы впереди», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1
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