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Подколзин — о победе в матче с «Динамо»: это плей-офф, не до разговоров, надо дела делать

Подколзин — о победе в матче с «Динамо»: это плей-офф, не до разговоров, надо дела делать
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий СКА Василий Подколзин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:1, 3-1).

«Тяжёлая встреча и серия в принципе, по накалу две равные мастеровитые команды. Идёт уже борьба характеров, кто меньше ошибается. Совсем другой хоккей, нежели в регулярке. Хорошо, что выиграли, забили своё. В конце пропустили, ничего страшного. Магнус подтащил, и в обороне хорошо действовали.

Это плей-офф, а не сегодня «Динамо» такое вышло. Они играют жёстко, мы тоже. Сегодня было жёстче, чем обычно, но мы выдержали накал.

Сложно сказать, что поменялось в матчах с «Динамо» по сравнению с регуляркой. Это плей-офф, играют на результат все, уже не до разговоров. Надо делать дела, кто лучше это делает, тот и будет играть. В последних двух матчах стали чётче действовать в обороне, у «Динамо» стало меньше моментов. Они создают моменты, но последние два матча удалось их сдержать», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1
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