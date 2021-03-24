Подколзин — о победе в матче с «Динамо»: это плей-офф, не до разговоров, надо дела делать

Нападающий СКА Василий Подколзин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:1, 3-1).



«Тяжёлая встреча и серия в принципе, по накалу две равные мастеровитые команды. Идёт уже борьба характеров, кто меньше ошибается. Совсем другой хоккей, нежели в регулярке. Хорошо, что выиграли, забили своё. В конце пропустили, ничего страшного. Магнус подтащил, и в обороне хорошо действовали.



Это плей-офф, а не сегодня «Динамо» такое вышло. Они играют жёстко, мы тоже. Сегодня было жёстче, чем обычно, но мы выдержали накал.



Сложно сказать, что поменялось в матчах с «Динамо» по сравнению с регуляркой. Это плей-офф, играют на результат все, уже не до разговоров. Надо делать дела, кто лучше это делает, тот и будет играть. В последних двух матчах стали чётче действовать в обороне, у «Динамо» стало меньше моментов. Они создают моменты, но последние два матча удалось их сдержать», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1