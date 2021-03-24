Шипачёв: ищем химию после травмы Кагарлицкого, пока, видите, «пять на четыре» нулевое

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи со СКА (1:3, 1-3).

«Настроение в команде — надо выиграть в Питере и привезти серию сюда. Кагарлицкий — мастер, с которым мы играли весь сезон. Конечно, жалко, что он вылетел, но у нас есть другие ребята, в команде же не один Димка играет. Любой может получить травму, есть ребята, которые должны его заменить. Вот, ищем химию, пытаемся найти взаимопонимание. Пока, видите, «пять на четыре» нулевое», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.