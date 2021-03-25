Дюшейн — об отстранённом арбитре: смотрели и думали: «Что это было, чёрт возьми?»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн прокомментировал отстранение арбитра Тима Пила.



«В любом случае это его последний год, поэтому я думаю, что, возможно, именно поэтому они его отпустили, а не отстранили или оштрафовали.



Самое безумное в этом то, что на том видео он говорил с Филипом Форсбергом. Он сказал это нашей скамейке запасных. Это действительно странно. Такого не должно быть.



Представьте, что они реализовали то большинство, мы проиграли, и нам не хватило одного очка, чтобы выйти в плей-офф. Представьте себе такой сценарий. Это могло произойти. Это не исключено. Не думаю, что для таких вещей есть место в хоккее.



Удаление Арвидссона? Мы смотрели и думали: «Что это было, чёрт возьми? Никакого удаления там и близко не было». Это было странно», — приводит слова Дюшейна Sportsnet.

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