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Дюшейн — об отстранённом арбитре: смотрели и думали: «Что это было, чёрт возьми?»

Дюшейн — об отстранённом арбитре: смотрели и думали: «Что это было, чёрт возьми?»
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн прокомментировал отстранение арбитра Тима Пила.

«В любом случае это его последний год, поэтому я думаю, что, возможно, именно поэтому они его отпустили, а не отстранили или оштрафовали.

Самое безумное в этом то, что на том видео он говорил с Филипом Форсбергом. Он сказал это нашей скамейке запасных. Это действительно странно. Такого не должно быть.

Представьте, что они реализовали то большинство, мы проиграли, и нам не хватило одного очка, чтобы выйти в плей-офф. Представьте себе такой сценарий. Это могло произойти. Это не исключено. Не думаю, что для таких вещей есть место в хоккее.

Удаление Арвидссона? Мы смотрели и думали: «Что это было, чёрт возьми? Никакого удаления там и близко не было». Это было странно», — приводит слова Дюшейна Sportsnet.

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