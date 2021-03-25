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Аарне Талвитие подписал контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз»

Аарне Талвитие подписал контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз»
Хоккей 0

22-летний финский нападающий Аарне Талвитие подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Джерс Девилз», сообщает пресс-служба команды. Соглашение начнет действовать с сезона-2021/2022. Концовку нынешнего сезона игрок проведет в «Бингхэмтон Девилз» — фарм-клубе «Нью-Джерси» в АХЛ. Аарне Талвитие присоединится к фарм-клубу «дьяволов» после прохождения периода карантина.
Об этом объявил исполнительный вице-президент «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд.
«Нью-Джерси Дэвилз» выбрал Талвитие в восьмом раунде на драфте Национальной Хоккейной Лиги в 2017 году под общим 160-м номером. В 2019 году Аарне Талвитие стал обладателем золотой медали на чемпионате мира U20 в составе сборной Финляндии.

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