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ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Кемпе заменит Лайпсика в составе на пятый матч серии против «Локомотива»

Кемпе заменит Лайпсика в составе на пятый матч серии против «Локомотива»
Хоккей 0

Стали известны составы ЦСКА и ярославского «Локомотива» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

ЦСКА Москва:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;
Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.

«Локомотив» Ярославль:

Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский — Коваленко;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;
Черепанов— Охтамаа, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Мисюль, Беляев — Иванов — Ильенко, Тютнев.

Напомним, счёт в серии — 2-2.

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