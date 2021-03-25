Кемпе заменит Лайпсика в составе на пятый матч серии против «Локомотива»

Стали известны составы ЦСКА и ярославского «Локомотива» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

ЦСКА Москва:

Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;

Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.



«Локомотив» Ярославль:

Паскуале (Коновалов);

Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский — Коваленко;

Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;

Черепанов— Охтамаа, Каюмов — Ландер — Пулккинен;

Мисюль, Беляев — Иванов — Ильенко, Тютнев.

Напомним, счёт в серии — 2-2.