ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Счёт в матче был открыт уже на первой минуте встречи — отличился нападающий ЦСКА Константин Окулов. До конца первого периода московской команде удалось увеличить отрыв в счёте усилиями Максима Мамина, которому ассистировали Максим Шалунов и Константин Окулов.
На 28-й минуте встречи «Локомотив» усилиями Теэму Пулккинена сократил отставание в счёте, однако на 37-й минуте Максим Мамин оформил дубль.
В середине третьего периода ярославская команда снова сократила отставание — Пулккинен оформил дубль. На большее игроков «Локомотива» не хватило, а удаление Пулккинена в концовке встречи практически не оставило ярославцам шансов отыграться.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Ярославле 27 марта.
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