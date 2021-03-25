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ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии

ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
25 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Окулов – 00:51' (5x5)   2:0 Мамин (Шалунов, Окулов) – 18:02' (5x5)   2:1 Пулккинен (Марченко) – 27:55' (4x3)   3:1 Мамин (Окулов) – 36:49' (5x5)   3:2 Пулккинен – 49:48' (5x5)

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте встречи — отличился нападающий ЦСКА Константин Окулов. До конца первого периода московской команде удалось увеличить отрыв в счёте усилиями Максима Мамина, которому ассистировали Максим Шалунов и Константин Окулов.

На 28-й минуте встречи «Локомотив» усилиями Теэму Пулккинена сократил отставание в счёте, однако на 37-й минуте Максим Мамин оформил дубль.

В середине третьего периода ярославская команда снова сократила отставание — Пулккинен оформил дубль. На большее игроков «Локомотива» не хватило, а удаление Пулккинена в концовке встречи практически не оставило ярославцам шансов отыграться.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Ярославле 27 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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