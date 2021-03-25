Российский нападающий Волков сам попросил об обмене из «Тампа-Бэй» в «Анахайм»

Российский нападающий Александр Волков сам попросил об обмене из «Тампа-Бэй» в «Анахайм», сообщает российская версия официального сайта НХЛ. По информации источника, сторона игрока запросила обмен на прошлой неделе в связи с отсутствием перспектив в запасном составе.
Напомним, 25 марта стало известно об обмене 23-летнего форварда в «Анахайм Дакс». Волков был обменян на нападающего Антуана Морана и пик седьмого раунда на драфте НХЛ в 2023 году.
В нынешнем сезоне Волков сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 5 (3+2) очков. Моран отметился пятью результативными передачами в 20 матчах АХЛ за «Сан-Диего Галлз». В середине декабря Волков подписал односторонний контракт с «Тампой». Сумма соглашения составила $ 700 тыс., контракт был рассчитан на один сезон.
В турнирной таблице чемпионата «Тампа» занимает первое место с 24 победами и восемью поражениями, «Анахайм» располагается на 30-м месте с девятью победами и 25 поражениями в сезоне.
- 25 марта 2021
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