Никитин: на сколько процентов мы играем — не самое главное, важен счёт на табло

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных в пятом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина над ярославским «Локомотивом».



«На протяжении всей игры, как только мы отдавали инициативу, «Локомотив» тут же забирал её себе. Приходилось забирать обратно. Я бы не стал выделять что-то конкретно, вся игра была напряжённая. В первом периоде были непростые моменты, во втором удаления, в третьем. Вся игра была напряжённой.



Удаления Кемпе? Мы это обсуждаем, но я думаю, это эмоции захлестывают. Хоккей – это хоккей.



Мы играем в плей-офф против хорошей команды. Повторюсь, что здесь равные команды, очень много приходится бороться, чтобы владеть инициативой. На сколько процентов мы играем… Это не самое важное, важен счёт на табло. Серия ровная, нужно сражаться дальше», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Штанга спасла ЦСКА от лишних проблем! «Локомотив» едва не перевернул игру Команда Игоря Никитина победила в сложном матче и остановилась в шаге от выхода в финал Западной конференции.