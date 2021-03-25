Пулккинен: против ЦСКА трудно играть, когда они ведут более чем в одну шайбу
Нападающий «Локомотива» Теэму Пулккинен прокомментировал поражение ярославской команды в пятом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2:3, 2-3 в серии).
«Сегодняшний матч был похож на вторую игру серии. ЦСКА быстро получил преимущество в несколько шайб, против них трудно играть, когда они ведут более чем в одну шайбу. Нам нужно лучше проявлять себя в начале игры и не давать сопернику получать преимущество на старте.
Могу сказать, что забивать нелегко, особенно такой команде, как ЦСКА. Мы способны на многое, у нас хорошая команда. Нам нужно лучше начинать матчи, в дальнейшие 40 минут мы были не хуже соперника, «Локомотив» это показал», — передаёт слова Теэму Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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