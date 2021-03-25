Главный тренер «Горняка»: у Галкина хорошее будущее

Главный тренер «Горняка» Олег Леонтьев рассказал об успехах игроков своей команды в нынешнем сезоне.



«Конечно, хотел бы отметить Володю Галкина, который блестяще отыграл в матчах с „Тамбовом“. Да и в серии с „Рубином“ он тоже неплохо смотрелся. Митякин, Ивашов и Обидин тащили команду, они были её лидерами. В обороне выделю Севостьянова. Все хорошо и надёжно играли, к защитникам претензий нет. А вот в серии с „Рубином“ мы ожидали большего от нападающих. Они должны были вести ребят за собой, но нам не хватило этой агрессии.



Наша команда старалась тактически грамотно играть в регулярном чемпионате. Естественно, так было и в плей-офф. Многие ребята работают со мной второй, а то и третий год. Они знают тактику, схемы и то, как нужно двигаться в обороне. Мы играем очень дисциплинированно, самоотверженно и строго. Ловим шайбу на себя, поэтому мало пропускаем. Конечно, Володя Галкин тоже талантливый парень. У него хорошее будущее. Но у нас вся команда играет в обороне и помогает вратарю», — приводит слова Леонтьева официальный сайт ВХЛ.