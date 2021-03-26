Овечкин забросил броском в одно касание из своего «офиса» в игре с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт 2-й период, в матче ничья – 2:2.
На 7-й минуте 2-го периода российский форвард «столичных» Александр Овечкин прошил голкипера «Дэвилз» Макензи Блэквуда мощнейшим броском в одно касание из своего «офиса» и сравнял счёт в матче. Вторую результативную передачу в этом матче записал на свой счёт нападающий Даниэль Спронг.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Для Александра эта заброшенная шайба стала 15-й в текущем регулярном чемпионате, также на его счету 11 голевых передач, а показатель полезности составляет «-11». В списке лучших снайперов в истории НХЛ до Марселя Дионна (731), занимающего 5-е место, осталось 10 голов.
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