«Тампа» проиграла «Далласу», несмотря на 37 сейвов Василевского и ассист Сергачёва

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Российский форвард Денис Гурьянов за 15.39 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.
За «Тампу» голы забили Янни Гурд, Алекс Киллорн и Ондржей Палат. Защитник Михаил Сергачёв за 26.12 на льду записал на свой счёт результативную передачу, три раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Вратарь Андрей Василевский совершил 37 сейвов из 41 броска.
Следующие матчи 28 и 29 марта «Даллас» проведёт дома с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» 28 марта на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
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