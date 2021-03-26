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«Тампа» проиграла «Далласу», несмотря на 37 сейвов Василевского и ассист Сергачёва

«Тампа» проиграла «Далласу», несмотря на 37 сейвов Василевского и ассист Сергачёва
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Российский форвард Денис Гурьянов за 15.39 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.

За «Тампу» голы забили Янни Гурд, Алекс Киллорн и Ондржей Палат. Защитник Михаил Сергачёв за 26.12 на льду записал на свой счёт результативную передачу, три раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Вратарь Андрей Василевский совершил 37 сейвов из 41 броска.

Следующие матчи 28 и 29 марта «Даллас» проведёт дома с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» 28 марта на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гурд (Палат, Фут) – 22:46' (5x5)   0:2 Киллорн (Сергачёв, Чирелли) – 25:58' (5x5)   1:2 Хейсканен (Комо) – 30:54' (5x5)   2:2 Павелски (Хинц, Клингберг) – 38:40' (5x4)   3:2 Робертсон (Павелски, Хинц) – 39:44' (5x5)   3:3 Палат (Гурд, Рутта) – 55:10' (5x5)   4:3 Хинц (Робертсон, Павелски) – 58:40' (5x5)
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