«Колорадо» дома разгромил «Вегас», Ничушкин без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской, Джей Ти Комфер, Кейл Макар, Габриэль Ландеског и Пьер-Эдуар Белльмар. Российский форвард Валерий Ничушкин за 14.05 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Вегас» единственный гол забил Макс Пасиоретти.

«Эвеланш» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Вегаса» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 27 марта команды проведут между собой, затем «Колорадо» 30 марта примет «Анахайм Дакс», а «Вегас» 30 марта и 1 апреля дома сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».