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«Колорадо» дома разгромил «Вегас», Ничушкин без очков

«Колорадо» дома разгромил «Вегас», Ничушкин без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской, Джей Ти Комфер, Кейл Макар, Габриэль Ландеског и Пьер-Эдуар Белльмар. Российский форвард Валерий Ничушкин за 14.05 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Вегас» единственный гол забил Макс Пасиоретти.

«Эвеланш» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Вегаса» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 27 марта команды проведут между собой, затем «Колорадо» 30 марта примет «Анахайм Дакс», а «Вегас» 30 марта и 1 апреля дома сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пасиоретти (Стоун, Мартинес) – 00:40' (5x5)   1:1 Донской (Жирар, Тэйвз) – 24:04' (5x4)   2:1 Комфер – 29:15' (5x5)   3:1 Макар (О'Коннор, Ландеског) – 32:37' (5x5)   4:1 Ландеског (Рантанен, Макар) – 35:41' (5x5)   5:1 Белльмар (Комфер) – 43:54' (5x5)
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