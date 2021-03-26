Чижов — о планах «Салавата»: хотим перестать зависеть от одной тройки и усилить баланс

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился планами уфимской команды на будущее.



«На вбрасываниях у нас играли многие ребята, не считаю, что центральные у нас плохо действовали. Понятно, что всё упирается в последнюю серию с «Ак Барсом», мы проведём детальный её разбор. Мы играли если не с самой лучшей, то с одной из лучших команд КХЛ. Планируем ли мы менять центральных нападающих? Мы постоянно ведём работу на трансферном рынке, смотрим, какие позиции нужно усилить.



Грубые селекционные ошибки зависели не от нас. У того же Михаила Воробьёва всё сложилось не так, как мы рассчитывали, плюс травма его подкосила. У Никиты Сошникова не было желания оставаться в команде, нас просто поставили перед фактом. Зато в лице Михаила Науменкова мы получили добротного защитника, который великолепно влился в команду. На флажке взяли Джеффа Плэтта. Хотим ли мы сделать состав более сбалансированным и перестать зависеть от одной тройки? Да, хотим.



Молодёжи дали шанс в этом сезоне, как в сказке у них не получилось, но много ребят близки к тому, чтобы закрепиться в составе. Редко бывает, чтобы в амбициозном коллективе смог зайти в основу целый ряд молодых хоккеистов. Будем ли подключать игроков из «Толпара» в следующем чемпионате? Конечно, мы будем делать ставку на это», — передаёт слова Чижова корреcпондент «Чемпионата» Лев Лукин.