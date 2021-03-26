Форвард «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанен пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Финский нападающий получил травму в результате попадания шайбы в ногу в матче против «Баффало Сэйбрз» в среду, 24 марта. Та встреча завершилась со счётом 5:2.
В нынешнем сезоне Капанен принял участие в 30 встречах, набрав 21 (7+14) очко при показателе полезности "+12".
В сегодняшнем матче с «Баффало» (4:0) «Питтсбург» выступал без пяти форвардов основного состава — из-за различных травм выбыли Евгений Малкин, Джейсон Цукер, Брэндон Танев и Теодорс Блюгерс. Малкин продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре с «Бостон Брюинз» (1:2), прошедшей 17 марта.
Для «Баффало» это поражение стало 16-м кряду.
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