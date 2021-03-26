Осипов и Галузин покидают «Нефтехимик»
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Александром Осиповым и форвардом Владимиром Галузиным. Об этом клуб сообщил в своём аккаунте в «Твиттере».
Для Александра Осипова минувший сезон был первым в составе «волков». Помимо «Нефтехимика, в Континентальной хоккейной лиге Осипов выступал за «Амур», «Атлант», СКА, «Ак Барс», московское «Динамо», «Авангард», «Спартак» и «Адмирал».
В нынешнем сезоне провёл 55 матчей, забросил 4 шайбы, отдал 7 передач и набрал 11 очков.
Владимир Галузин провёл 44 матча, забросил 5 шайб, отдал 13 передач и набрал 18 очков.До подписания контракта в Нижнекамске Галузин играл за нижегородской «Торпедо», казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».
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