Овечкин сократил до восьми шайб отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин забил 723-й гол за карьеру в НХЛ и сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ.
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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В нынешнем сезоне на счету Овечкина 17 голов и 12 результативных передач в 29 играх.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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