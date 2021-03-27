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Овечкин сократил до восьми шайб отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин сократил до восьми шайб отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин забил 723-й гол за карьеру в НХЛ и сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 17 голов и 12 результативных передач в 29 играх.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси», у Кузнецова – две передачи
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