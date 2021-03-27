«Каролина» может обменять одного из вратарей команды

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл сообщил, что клуб может рассмотреть вариант обмена одного из вратарей.



«У нас не очень много места под потолком зарплат. Если мы что-то будем делать в дедлайн, то, может быть, задействуем вратаря. Не могу сказать, какого. Зависит от ситуации.



Возможность сохранить трёх вратарей на плей-офф? Учитывая расписание и наше намерение далеко пройти в плей-офф, можно задуматься и о трёх вратарях. Так что нам предстоит решить приятную проблему. И если мы захотим, то найдём способ сохранить трёх голкиперов.



Кого будем искать в случае обмена? Нам нравится наша оборона, но если посмотреть дальше первых двух пар, там у нас три леворуких защитника. Они все играют хорошо, но еще лучше они смотрятся на своей естественной позиции», – сказал Уодделл The Athletic.