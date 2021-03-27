Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Каролина» может обменять одного из вратарей команды

«Каролина» может обменять одного из вратарей команды
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл сообщил, что клуб может рассмотреть вариант обмена одного из вратарей.

«У нас не очень много места под потолком зарплат. Если мы что-то будем делать в дедлайн, то, может быть, задействуем вратаря. Не могу сказать, какого. Зависит от ситуации.

Возможность сохранить трёх вратарей на плей-офф? Учитывая расписание и наше намерение далеко пройти в плей-офф, можно задуматься и о трёх вратарях. Так что нам предстоит решить приятную проблему. И если мы захотим, то найдём способ сохранить трёх голкиперов.

Кого будем искать в случае обмена? Нам нравится наша оборона, но если посмотреть дальше первых двух пар, там у нас три леворуких защитника. Они все играют хорошо, но еще лучше они смотрятся на своей естественной позиции», – сказал Уодделл The Athletic.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021