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Главный тренер «Толпара»: просто присутствие Амирова и Башкирова дало другим уверенность

Главный тренер «Толпара»: просто присутствие Амирова и Башкирова дало другим уверенность
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Толпара» Игорь Гришин прокомментировал итоги серии розыгрыша Кубка Харламова с «Чайкой» (3-1). В двух последних матчах серии за «Толпар» играли форварды «Салавата Юлаева» Родион Амиров и Данил Башкиров. Амиров отдал одну голевую передачу, Башкиров забил гол.

«Мы все очень довольны и рады. Полуфинал — очень серьёзный этап и большое достижение для любой команды МХЛ. Аппетит приходит во время еды, мы будем стараться шаг за шагом двигаться дальше к своей цели.

Было ли тяжело психологически перестроиться после 2:8? В плей-офф вообще счёт не важен. Лучше 2:8 проиграть один раз, чем три раза по 1:2. Мы на этом вообще не акцентировали внимание. «Авангард» проиграл «Магнитке» 1:7 в плей-офф КХЛ, но это же не говорит, что омская команда слабая и что она развалилась.

После 2:8 разобрали ошибки и поговорили. Этот матч нам дал определённый импульс: ребята собрались, взяли себя в руки и показали хорошую игру.

Какова роль Амирова и Башкирова в победах? Огромная роль. Даже просто присутствие Амирова и Башкирова дало другим уверенность.

Уровень их мастерства виден сразу, они повлияли на команду, остальные ребята заиграли в зрелый хоккей. К сожалению, «Салават Юлаев» не смог пройти дальше, но мы рады, что Амиров и Башкиров теперь у нас, — приводит слова Гришина официальный сайт МХЛ.

«Салават Юлаев» перевёл Амирова и Башкирова в «Толпар»
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