Питерс: Шумаков может заменить Голышева в топ-6 «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал переход форварда Анатолия Голышева в «Нью-Йорк Айлендерс».



«Я очень рад за Толю, за его семью. Сейчас отличное время, чтобы ехать в НХЛ. Он чувствует доверие команды, желаю ему всего лучшего!



Что касается команды, то у нас есть время поработать над этим, но думаю, что Сергей Шумаков — это тот человек, который может заменить его в топ-6», — приводит слова Питерса официальный сайт екатеринбуржской команды.

16 марта «Автомобилист» на официальном сайте объявил, что Голышев покинет команду и продолжит карьеру в Северной Америке.



Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.



Права на россиянина в НХЛ принадлежат «Айлендерс». В 2016 году Голышев был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 95-м номером.



В этом сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».