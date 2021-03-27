Питерс: Шумаков может заменить Голышева в топ-6 «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал переход форварда Анатолия Голышева в «Нью-Йорк Айлендерс».
«Я очень рад за Толю, за его семью. Сейчас отличное время, чтобы ехать в НХЛ. Он чувствует доверие команды, желаю ему всего лучшего!
Что касается команды, то у нас есть время поработать над этим, но думаю, что Сергей Шумаков — это тот человек, который может заменить его в топ-6», — приводит слова Питерса официальный сайт екатеринбуржской команды.
16 марта «Автомобилист» на официальном сайте объявил, что Голышев покинет команду и продолжит карьеру в Северной Америке.
Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.
Права на россиянина в НХЛ принадлежат «Айлендерс». В 2016 году Голышев был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 95-м номером.
В этом сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».
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