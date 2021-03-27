«Локомотив» — ЦСКА: Баранцев мощным щелчком открыл счёт, попав в домик Юханссону
В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» в Ярославле принимает ЦСКА (1:0, идёт второй период).
На 26-й минуте защитник «армейцев» Богдан Киселевич был удалён на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. «Локомотив» расположился в зоне и нанёс несколько опасных бросков.
На 27-й минуте в ходе атаки шайбу получил защитник железнодорожников Денис Баранцев. Не раздумывая, игрок обороны первым касанием нанёс бросок по воротам Ларса Юханссона. Шайба сначала прошла между ног Сергея Андронова, а после попала в домик шведскому голкиперу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Шайба Баранцева остаётся единственной в матче.
Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.
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